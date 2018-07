A Espanha perdeu este domingo com a Rússia nos penáltis e está fora do Mundial. O desaire aconteceu após a igualdade (1-1) no tempo regulamentar e prolongamento.Foram ospenáltis falhados deKoke eIago Aspas que deram a vitória à Rússia. O guarda-redesrusso Akinfeev defendeu ambos, enquanto os russos não falharam as respectivas conversões.

Contudo, a primeira Selecção a marcar foi a Espanha, aos 12 minutos, que se adiantou no marcador com um autogolo de Ignashevich. No fim da primeira parte, aos 41 minutos, Dzyuba igualou na conversão de uma grande penalidade.

Com este resultado, a Rússia chega aos quartos-de-final, que serão disputados no próximo sábado em Sochi. O próximo adversário da Rússia será o vencedor do encontro deste domingo entre a Croácia e a Dinamarca.