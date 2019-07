Na apresentação que decorreu no Wanda Metropolitano ontem, João Félix disse que quer "fazer história" e ser lembrado no clube colchonero pelos seus desempenhos, fugindo a comparações com Cristiano Ronaldo."O Cristiano Ronaldo é um grande jogador, talvez o melhor de sempre. Na seleção, ele sempre falou um pouco de Madrid, dos tempos que por cá passou, mas eu estou aqui para ser lembrado como o João Félix, quero ser eu mesmo", afirmou o ex-jogador do Benfica.A cerimónia contou com a presença do presidente do clube, Enrique Cerezo, de Paulo Futre, antiga estrela dos colchoneros, e de Jorge Mendes, agente do jogador, além de familiares e amigos de João Félix.Enrique Cerezo deu as boas vindas ao avançado internacional luso, realçando que Félix "demonstrou todo o seu talento no Benfica, já se estreou pela seleção portuguesa, uma das melhores do mundo, e vai agora representar o Atlético, um clube que já recebeu muitos talentos, como Paulo Futre".A antiga estrela do Atleti também dirigiu algumas palavras ao jovem português, de 19 anos, recordando o processo que o levou até Madrid."Vi, durante cerca de dois meses, que ia para o Real, Paris Saint-Germain, 'Manchesteres'... Quando vi que o 'menino de ouro' vinha para aqui, fiquei maravilhado. Tem tudo para vingar aqui, pelo seu talento e pela sua maturidade. Apesar dos seus 19 anos, vingou no Benfica e foi peça fundamental para o título conquistado na última época", afirmou Paulo Futre.João Félix manifestou-se "feliz" por estar em Madrid, revelando ter sido "muito bem recebido" pelos seus novos companheiros."Agradeço as palavras do presidente, bem como aos meus pais, irmão e amigos, sem os quais nada disto era possível. Estou aqui para fazer história neste clube", afirmou.O avançado não se mostrou preocupado com a eventual pressão que o elevado valor da sua transferência - o Atlético vai desembolsar cerca de 126 milhões de euros - possa acarretar."Ligo pouco ou nada aos valores, limito-me a fazer o meu trabalho, o melhor que posso para ajudar. Desligo-me um bocado disso [pressão], mais vale não ver as notícias, positivas ou negativas. Quero fazer o meu trabalho e dar o melhor possível", sublinhou.O facto de, dentro de duas semanas, o Atlético defrontar o eterno rival Real Madrid, em jogo da International Champions Cup, é motivo e satisfação para João Félix."É sempre o Real Madrid, é um grande clube e, como estou no Atlético, é sempre especial, um rival direto. É uma competição muito boa para evoluirmos e para preparar o início do campeonato", disse.A finalizar, João Félix disse que gostaria de defrontar futuramente o Benfica: "Gostava. Quero voltar a casa e sentir o carinho dos adeptos, dos colegas e do 'staff' do Benfica."