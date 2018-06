De acordo com uma sondagem revelada este sábado pelo Expresso, 74,5% dos adeptos do Sporting inquiridos são a favor da destituição de Bruno de Carvalho como presidente do clube. Apenas 15,6% defende que o actual líder do Conselho Directivo, actualmente suspenso, deveria manter-se na liderança do Sporting. Os restantes 9,9% não sabem ou têm dúvidas sobre BdC, segundo o estudo realizado pela Eurosondagem.



Numa perspectiva global, 76,2% defende que Bruno de Carvalho deveria ser demitido, 10% quer que se mantenha como presidente e 13,8% não sabe ou tem dúvidas.



No Facebook, o presidente leonino partilhou uma publicação onde escreveu: "Hoje é um dia em que eu votaria não!". Bruno de Carvalho voltou a deixar críticas aos membros da Comissão de Fiscalização, da Mesa demissionária da Assembleia Geral e da Comissão de Gestão entretanto nomeada e em funções.



"Em primeiro lugar quero pedir desculpa a toda a minha família. O que a minha paixão pelo Sporting CP vos tem feito passar é inconcebível. É uma angústia ver o vosso olhar triste e preocupado... Que fui eu fazer às vossas vidas? Aconteça o que acontecer, aqui estarei para vos compensar todo o tempo que não me tiveram ao vosso lado e todo o enxovalho que sofreram pelas calúnias e difamações que acabam por vos afectar e atingir. Somos um só e tudo isto me fez ver que quem nos ama incondicionalmente não pode ser colocado em segundo lugar atrás de quem flutua, hesita, desconfia e é tantas vezes ingrato", começou por escrever.



Depois de críticas e elogios, Bruno de Carvalho dirigiu-se aos sócios. "GOA, adeptos, sócios e núcleos. Tanto erro, tantas coisas boas. Tanto amor, tanto descontrolo. Tanto Sporting CP! O Sporting CP é e será sempre vocês. Não vos deixem nunca tirar o nosso Amor! Obrigado por tudo! Vocês são e serão sempre o maior activo e património do Sporting CP! O futuro está nas vossas mãos. Não o meu que esse pouco importa. O do nosso Sporting CP! Saibam-no proteger, cuidar, amar, respeitar e apoiar e seremos sempre a Maior Potência Desportiva Mundial!", concluiu o presidente leonino.





Este sábado realiza-se a Assembleia Geral dos órgãos sociais do Sporting que tem como principal ponto da ordem de trabalhos a votação da destituição com justa causa do actual Conselho Directivo (CD), presidido por Bruno de Carvalho.



A abertura de portas da Altice Arena acontecerá pelas 12 horas, sendo que a hora de início dos trabalhos está definida para as 14 horas. Apenas quem tem cartão de sócio pode votar.