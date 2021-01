Morreu Hubert Auriol, antigo vencedor e organizador do Dakar

O antigo piloto e vencedor do rali Dakar de todo-o-terreno em carros e motas Hubert Auriol morreu hoje em Paris, aos 68 anos, vítima de problemas cardíacos, informou a imprensa francesa.Auriol foi o primeiro piloto a conseguir vencer a prova em motas (1981 e 1983) e em carros (1992), antes de passar para o lado da organização durante uma década, entre 1995 e 2004, já ao serviço da Amaury Sports Organization (ASO).Dirigiu outras provas de todo-o-terreno como o Africa Race ou o China Gran Rally.Em 1987, ano em que sofreu um violento acidente na última participação de mota no Dakar, bateu o recorde da volta ao mundo em avião de hélices, em 88 horas e 49 minutos, juntamente com o piloto de Fórmula 1 Henry Pescarolo.Nascido na Etiópia, em 1952, Auriol ficou conhecido como "Hubert, o africano", foi vítima de "um acidente cardiovascular, na sequência de um longo combate contra uma doença", disse a sua família à agência noticiosa AFP.Na sua autobiografia, publicada em 2019, Auriol resumiu o seu estado de espírito: "Se é impossível, deve ser interessante".