Sporting oficializa venda de Vietto ao Al-Hilal por sete milhões de euros

O Sporting oficializou a venda do futebolista Luciano Vietto aos sauditas do Al-Hilal, por sete milhões de euros, de acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O antigo clube de Jorge Jesus fica com 75% dos direitos económicos do avançado e o valor da transferência será repartido em partes iguais pelos 'leões' e pelo Atlético de Madrid, que tinha 'reservado' 50% de uma futura venda quando transferiu o argentino para Alvalade, no ano passado.

O valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros, verba referente aos direitos de formação de Luciano Vietto, será suportado pelo Al-Hilal, informa ainda o comunicado enviado à CMVM.

Imediatamente a seguir à divulgação do comunicado pela CMVM, o Al-Hilal confirmou a chegada do internacional sub-20 argentino, com a publicação de um vídeo no Twitter, onde anuncia que o "Zorro está a chegar".

Na gravação, o ex-avançado do Sporting percorre ainda as ruas de Lisboa com uma máscara do personagem de ficção e faz uma retrospetiva da sua carreira, iniciada no Racing Club, da Argentina, e que passou por Espanha (Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilha e Valência) e Inglaterra (Fulham), antes de chegar ao Sporting.

"Agora estou pronto para assumir outro desafio, no maior continente do mundo, o asiático, e estou feliz por representar o seu campeão, Al-Hilal. Sou o Luciano Vietto e estou pronto para ir de Lisboa para Riade", declarou o argentino.

Luciano Vietto chegou a Alvalade na época passada, envolvido no acordo celebrado entre o Sporting e o Atlético de Madrid pela transferência de Gelson Martins, que tinha deixado o clube depois de rescindir unilateralmente o contrato com os 'leões' no seguimento da invasão à Academia de Alcochete.

De acordo com o comunicado enviado à CMVM, em maio de 2019, o Sporting vendeu Gelson Martins aos 'colchoneros' por 22,5 milhões de euros e adquiriu o passe de Luciano Vietto por 7,5 milhões de euros.

Ao serviço dos 'leões', o avançado fez um total de 40 jogos e nove golos, o último dos quais no sábado, aos 87 minutos do encontro com o FC Porto, que valeu o empate 2-2 com os 'dragões' na partida da quarta jornada da I Liga.