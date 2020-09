Sporting homenageia antigos jogadores com imagens nas portas do Estádio José Alvalade

O antigo guarda-redes Vítor Damas será o ‘rosto’ na porta número um do estádio José Alvalade, com o Sporting a anunciar hoje a colocação de imagens em homenagem a alguns dos importantes futebolistas da história do clube.

"Começaram neste sábado os trabalhos para a homenagem a algumas das maiores Lendas que jogaram de Leão ao peito, imortalizando o seu nome nas portas do Estádio José Alvalade", revelou o clube, explicando que os trabalhos ficarão completos nos próximos dias.



A Porta 1 do Estádio José Alvalade já está (quase) entregue ao eterno número 1. The 1 and only Vitor Damas!



Cada uma das 7 portas do estádio será imortalizada por uma das grandes lendas do nosso Clube!



Eu Sou uma História interminável pic.twitter.com/jVp8498j0e — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) September 19, 2020

Damas, falecido em 2003, aos 55 anos, e provavelmente o mais emblemático guarda-redes na história ‘sportinguista’, tem a porta um, Hilário a dois, Francisco Stromp, o fundador do clube, a três, Jordão a quatro, os ‘Cinco Violinos’ a cinco, Yazalde a seis e Manuel Fernandes a sete.

O Sporting, que já em julho tinha utilizado, em homenagem, camisolas com nomes de antigos jogadores do clube, pretende efetuar uma cerimónia de inauguração, assim que o público, ausente devido à pandemia da covid-19, possa voltar ao estádio.