FC Porto confirma saída de Fábio Silva para o Wolverhampton por 40 ME

O avançado português Fábio Silva transferiu-se para os ingleses do Wolverhampton, que pagaram 40 milhões de euros ao FC Porto, informaram hoje os campeões nacionais em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, nos termos do artigo 248.º n.º1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Wolverhampton para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Fábio Silva pelo valor de 40.000.000 Euro (quarenta milhões de euros)", comunicaram os 'dragões'.

Fábio Silva, que completou 18 anos em julho, assinou contrato com o Wolverhampton até 2025, sendo que os 'Wolves' destacaram o facto de esta ser a contratação mais cara da história do emblema inglês.

"Olá a todos. Estou muito contente por estar aqui e não vejo a hora de vestir esta camisola e poder celebrar com vocês. Estamos juntos", transmitiu Fábio Silva aos adeptos do Wolverhampton, num vídeo divulgado nas redes sociais do clube.

O internacional sub-19 vai aumentar o contingente luso no Wolverhampton, que é treinado por Nuno Espírito Santo e que conta no plantel com Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, Bruno Jordão, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence e Diogo Jota.

O jovem avançado passou pela formação de Nogueirense, Gondomar, FC Porto e Benfica, antes de em 2017 regressar ao clube 'azul e branco' e evidenciando-se nas duas temporadas em que atuou pelos juniores, numa das quais ajudando os 'dragões' a conquistar a UEFA Youth League, em 2019.

O rendimento de Fábio Silva chamou à atenção de Sérgio Conceição, que o integrou no plantel principal da última temporada, durante a qual somou 21 jogos (oito como titular) e três golos (dois na Taça de Portugal e um na I Liga).

Pelo 'azuis e brancos', Fábio Silva conquistou o campeonato e a Taça de Portugal em 2019/20.

Em setembro do ano passado, o ponta de lança entrou na história do clube portista, ao tornar-se no futebolista mais jovem de sempre a jogar pelo FC Porto em provas da UEFA, participando no triunfo sobre o Young Boys (2-1), no grupo G da Liga Europa.

Fábio Silva conseguiu igualmente um lugar na lista dos recordes dos portistas como o mais jovem a conseguir um golo, quando marcou ao Coimbrões (5-0), com 17 anos e três meses, em 19 de outubro de 2019, para a Taça de Portugal -- fez o 5-0, aos 81 minutos.