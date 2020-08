Pol Espargaró “chocado” com acusações de Miguel Oliveira após GP da Áustria

O piloto espanhol Pol Espargaró (KTM) mostrou-se hoje "chocado" com as palavras do português Miguel Oliveira (KTM), após o incidente entre os dois no Grande Prémio da Áustria do passado domingo.

Em declarações ao Canal+ francês, Miguel Oliveira disse que Espargaró "é muito emotivo" e que "nem toda a gente nasce com a mesma inteligência" para abordar de forma cerebral as corridas.

O espanhol confessou-se hoje "chocado" com as palavras do piloto da Tech3, pois considerava que tinham "uma boa relação".

"Já estive nessa situação [ser atirado ao chão por adversários] muitas vezes, mas nunca faltei ao respeito aos meus companheiros. Ainda por cima, nem sequer pediu desculpa", disse Espargaró, considerando que as declarações do piloto português "foram uma enorme falta de respeito".

Miguel Oliveira teve de abandonar o GP da Áustria de MotoGP no domingo devido a queda, depois de ter recebido um toque do Espargaró.

Foi a segunda queda em quatro corridas do português em 2020 e novamente provocada por um piloto da KTM, depois de o sul-africano Brad Binder ter atirado o piloto de Almada ao chão no GP da Andaluzia, em Jerez de la Frontera (Espanha).