Árbitro Fábio Veríssimo nomeado pela primeira vez para dérbi Benfica-Sporting

O arbitro Fábio Veríssimo vai dirigir pela primeira vez um dérbi entre Benfica e Sporting, no jogo da 34.ª jornada e última da I Liga portuguesa de futebol, revelou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro, de 37 anos, da Associação de Futebol de Leiria, que esta temporada testou positivo à covid-19 por duas vezes, terá como assistentes no Estádio da Luz, no sábado, a partir das 21:15, Pedro Mota e Pedro Martins, o quarto árbitro será André Narciso, enquanto o vídeoárbitro (VAR) vai ficar entregue a Rui Costa.

À mesma hora, a receção do Sporting de Braga ao campeão nacional FC Porto vai ser dirigida por Jorge Sousa, da Associação de Futebol do Porto, juntamente com Sérgio Jesus e Nuno Manso (assistentes). Cláudio Pereira foi escolhido para 4.º árbitro e Bruno Esteves estará no VAR.

Nos encontros entre os 'grandes' do futebol português, Veríssimo arbitrou em 18 de maio de 2019 um 'clássico' entre FC Porto e Sporting, que terminou com a vitória dos 'dragões por 2-1. Em 07 de outubro de 2018 dirigiu a receção vitoriosa (1-0) do Benfica ao 'azuis e brancos'.

Na presente temporada, o árbitro de Leiria, que vai cumprir o seu 31.º jogo em 2019/20, já esteve presente em quatro encontros das 'águias', enquanto em jogos do Sporting esteve em dois.

Os 'leões' ainda não têm o terceiro lugar garantido, apesar de estarem em boa posição para garantirem o acesso direto à fase de grupos da Liga Europa, frente ao rival que vai terminar a prova em segundo lugar. A formação de Rúben Amorim, que tem mais três pontos do que o Sporting de Braga, só perde o terceiro posto se for derrotada na Luz e o os bracarenses vencerem o FC Porto.

Relativamente aos desafios em que se vai lutar pela permanência, todos agendados para domingo, Hugo Miguel (AF Lisboa) vai estar no Portimonense-Desportivo das Aves, Artur Soares Dias (AF Porto) foi designado para dirigir o Vitória de Setúbal- Belenenses SAD, e Luís Godinho (AF Évora) estará na receção do Moreirense ao Tondela.

Na luta por um lugar europeu, Tiago Martins (AF Lisboa) vai dirigir o jogo entre o Marítimo e o Famalicão, enquanto Manuel Oliveira vai estar no Boavista-Rio Ave (AF Porto), ambos os jogos agendados para sábado.