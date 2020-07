Manuel Neuer filmado a entoar música de cantor conotado com a extrema direita

O guarda-redes internacional alemão Manuel Neuer, futebolista do Bayern de Munique, foi filmado a cantar excertos de uma música do cantor croata Marko Perkovic, conhecido pela associação à extrema direita.

O vídeo foi divulgado pelo jornal alemão Bild e mostra o jogador campeão do mundo em 2014 num barco, em Dubrovnik, a entoar com amigos a música ‘Lijepa li si’, que se refere a uma república bósnio-croata (‘Herceg-Bosnia’) e é muito popular entre grupos de extrema direita.



Manuel Neuer singing "Lijepa Li Si" is a unique thing to see.



Maybe he's preparing for the Eternal Derby? pic.twitter.com/rXbEnNMARQ — Croatian Football (@CroatiaFooty) July 12, 2020

Perkovic, que foi convidado a cantar no autocarro da seleção croata, finalista vencida do Mundial2018, é conhecido pela admiração pela Ustase, uma organização paramilitar croata fascista e nacionalista, ativa na Jugoslávia entre 1929 e o fim da II Guerra Mundial.