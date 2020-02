Adeptos sul-coreanos indemnizados por ausência de Ronaldo em particular

Um tribunal sul-coreano decidiu esta terça-feira que um promotor terá de indemnizar adeptos sul-coreanos por não terem visto o futebolista português Cristiano Ronaldo em ação num particular em julho, em Seul.

Ronaldo não saiu do banco no particular entre a Juventus e uma equipa da liga sul-coreana, alegadamente devido a fadiga muscular.

O promotor do encontro tinha garantido a presença do português e os bilhetes, que custavam entre 23 e 300 euros, esgotaram em poucos minutos, com cerca de 65.000 adeptos a assistirem à partida.

Dois adeptos avançaram com uma ação por publicidade enganosa contra o promotor, que hoje foi condenado por um tribunal de Incheon a pagar cerca de 280 euros a cada um.

Outras ações judiciais estão ainda a decorrer contra o promotor, que terá arrecado cerca de 4,4 milhões de euros com a venda de bilhetes.