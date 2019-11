Portugal vence Japão nos penáltis e joga final do Mundial de futebol de praia

Portugal precisou hoje de ir ao desempate de penáltis para vencer o Japão 2-1, após o 3-3 no fim do prolongamento, e apurar-se para a final do mundial de futebol de praia, no domingo, com a Itália.Os lusos adiantaram-se no marcador por Leo Martins, aos dois minutos, contudo Ozu Moreira (11) e Shusei Yamauchi (13) deram a volta, antes de Be Martins (29 e 31) recuperar o comando luso (3-2), desfeito a 47 segundos do fim por Takuya Akaguma.Nos três minutos do tempo extra não houve golos, pelo que tudo foi resolvido nos penáltis, com Madjer e Rui Coimbra a converter para os portugueses, enquanto os nipónicos erraram por duas vezes o alvo.A final, na qual os portugueses procuram o terceiro título, após 2001 e 2015, disputa-se às 21:00 de domingo, hora de Lisboa.No outro jogo, a Itália venceu a Rússia por 8-7, após prolongamento, depois do 7-7 final, e tenta o seu primeiro êxito na competição.