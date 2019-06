Raul Campos, que marcou por duas vezes ao minuto 7 e completou o 'hat-trick' aos 15, e Bruno Coelho, aos 14, fizeram os golos do Benfica, enquanto Cardinal (9), Léo (12) e Rocha (18) marcaram para o Sporting, que defendia o título.



O Benfica conquistou o seu oitavo título de campeão, o primeiro desde a época 2014/15, e travou a série de três campeonatos do Sporting, num ano em que os 'leões' se sagraram campeões europeus, venceram a Taça de Portugal e procuravam o seu 16.º título nacional.



Nos outros encontros da final - uma reedição da anterior -, disputada à melhor de cinco, o Benfica impôs-se no segundo, por 6-3, e no terceiro, por 4-3, enquanto os 'leões' venceram o primeiro, por 5-4, e o quatro, por 5-3, ambos no prolongamento.

