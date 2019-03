O Luxemburgo questionou a UEFA sobre a alegada utilização irregular de Júnior Moraes no triunfo da Ucrânia em solo luxemburguês (2-1), a própria Ucrânia defendeu-se, garantindo que, mas a Federação Portuguesa de Futebol também desconfia da situação. É que Moraes foi utilizado no empate com Portugal (1-1), pelo que esse encontro também pode estar em causa.Fonte da FPF diz que recebeu uma denúncia sobre a situação de Júnior Moraes durante o fim-de-semana e encaminhou o tema esta segunda-feira para o organizador da competição, a UEFA . Caso seja provado que Júnior Moraes não podia ter sido utilizado, Portugal pode ver a vitória ser atribuída.