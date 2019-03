Seleção portuguesa de futebol alvo de controlo antidoping surpresa

O avançado Gonçalo Guedes continua a recuperar de uma gripe e voltou a estar ausente, sendo quase certo que na sexta-feira não irá ser opção para o selecionador Fernando Santos, no encontro que marca o arranque do apuramento para o Euro2020, e em que Portugal, pela primeira vez na sua história, é detentor do título.



Nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social, os 23 jogadores que pisaram o relvado da Luz efetuaram os habituais exercícios de aquecimento.



No final da sessão, às 12h30, Fernando Santos e um jogador ainda a designar irão fazer a antevisão do duelo com os ucranianos, em conferência de imprensa.



A seleção nacional vai disputar o Grupo B de apuramento, que inclui ainda Sérvia, adversário na próxima segunda-feira, igualmente na Luz, Lituânia e Luxemburgo.



Pela primeira vez, a fase final do Campeonato da Europa vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.



O Portugal-Ucrânia está agendado para as 19h45 de sexta-feira e vai ser arbitrado pelo francês Clément Turpin.

Gonçalo Guedes voltou esta quinta-feira a falhar o treino de Portugal, o último antes do embate com a Ucrânia, de qualificação para o Euro2020 de futebol, num dia em que a seleção lusa foi surpreendida com um controlo antidoping.A sessão de trabalho da formação das 'quinas' estava agendada para as 11h00, no Estádio do Luz, mas um controlo antidoping surpresa acabou por atrasar o treino em cerca de 20 minutos, de acordo com fonte da Federação Portugal de Futebol.