Jovem avançado fala das estratégias para levar a melhor sobre os adversários.

João Félix considera que os adversários que tem apanhado pela frente, nos jogos do campeonato, têm sido mais agressivos, mas o jovem avançado não se deixa ficar.



"É normal. Como sou um miúdo, querem intimidar-me um pouco. Mas já estou habituado e não me deixo intimidar. Tento provocá-los, também, porque depois acalmam", começou por dizer o jovem jogador do Benfica, numa ação promocional de uma marca desportiva, em Lisboa.



"Às vezes atiro-me para o chão, é verdade, mas isso faz parte do jogo", concluiu, bem disposto, defendendo-se, depois, daqueles que o acusam de ser conflituoso: "Posso ser conflituoso mas apenas porque me 'picam'. Não me vou deixar ficar e respondo. Depois surgem esses boatos e começam a dizer que já estou com a mania. Mas é apenas uma resposta ao que me fazem."