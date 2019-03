Cássio confirma que foi ouvido pela Polícia Judiciária em 2017

Antigo guarda-redes do Rio Ave falou no Tribunal de Esposende.

Cássio foi ouvido esta segunda-feira no Tribunal de Esposende, no âmbito do processo que moveu contra César Boaventura, apontando que foi ouvido pela Polícia Judiciária em maio de 2017, num outro caso do qual confessa não poder de falar "por se encontrar em segredo de justiça".



Tanto o guardião ex-Rio Ave, como o empresário prestaram depoimento naquela instituição de justiça no âmbito de uma ação movida pelo jogador contra o agente por difamação.



Para além de confirmar que foi ouvido pela PJ num outro processo, Cássio revelou também que falou com César Boaventura "algumas vezes", apontando "questões profissionais".