Diretor geral das modalidades do Sporting alvo de agressão no Dragão Caixa

Miguel Albuquerque, diretor-geral das modalidades do Sporting, foi alvo de agressão esta tarde no Dragão Caixa, durante o clássico entre o FC Porto e Sporting, que resultou no triunfo dos anfitriões por 3-1 O dirigente leonino encontrava-se na zona VIP do pavilhão quando foi alvo de insultos e posteriormente agredido. O incidente ficou pouco depois sanado, quando Miguel Albuquerque, que se fazia acompanhar de Nuno Dias, treinador de futsal do Sporting, entre outras pessoas, deixou a referida zona do Dragão Caixa para um outra, neutra, escoltado por elementos afetos ao FC Porto no que à organização do jogo diz respeito.Já muito perto do intervalo do Clássico, houve também alguma confusão, quando adeptos do FC Porto tentaram chegar à bancada onde estavam os dos Sporting. Mas a rápida intervenção dos seguranças e da polícia de choque não deixou que a situação fosse além disso.