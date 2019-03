As críticas feitas pelo eurodeputado do PS, Manuel dos Santos, a Sérgio Conceição foram assunto na conferência de antevisão ao jogo do FC Porto frente ao Marítimo, em jogo marcado para sábado.Sérgio Conceição não quis alongar-se muito sobre o assunto, tendo mesmo afirmado que não é "obrigado a conhecer todos os parasitas deste país". "O que me deixa preocupado não são as palavras que usou, mas o seu estatuto. Andar a espalhar ódio em vez de trabalhar enquanto ganha dinheiro público", sentenciou.