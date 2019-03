César Boaventura acusado de aliciar jogadores antes de jogo do Benfica

Refira-se que Lionn nem sequer foi utilizado nesse encontro de 2015/16 - por estar lesionado -, tendo o Benfica vencido essa partida por 1-0.



O brasileiro Lionn, que atualmente representa o Chaves, terá acusado César Boaventura de o ter tentado aliciar antes do encontro entre Benfica e Rio Ave da temporada 2015/16. A acusação do brasileiro, de 30 anos, foi feita no Tribunal de Esposende, num depoimento prestado no âmbito da queixa apresentada por Cássio precisamente contra o referido empresário. "César Boaventura tentou comprar-me antes do jogo contra o Benfica. A mim, ao Cássio e ao Marcelo", disse o defesa brasileiro em tribunal.Confrontado com as acusações do jogador, o empresário negou qualquer tipo de aliciamento, deixando até a garantia de que irá avançar em tribunal contra este. "Vou mover um processo contra esse jogador, porque isto é totalmente falso. Ele vai ter de provar em tribunal o que disse", garantiu o agente, em declarações ao 'Expresso', numa declaração na qual fala de um esquema "montado por alguns jogadores com algumas pessoas do FC Porto e com o Bruno Carvalho. Esses jogadores acabaram por ser contratados por clubes com ligações a FC Porto e Sporting".