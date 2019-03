Treinador do FC Porto deixou o jovem do Benfica de mão estendida no final do clássico.

Sérgio Conceição comentou este sábado o facto de ter deixado João Félix de mão estendida no final do FC Porto-Benfica (1-2).



"Falou-se muito de um não cumprimento entre treinador e jogador. Há muita gente que não tem nada para fazer. É ridículo. No final do jogo estou preocupado com os meus jogadores, não com os jogadores rivais. Fora das quatro linhas é outra coisa. Ali estou a defender o FC Porto e os meus jogadores. Ou tenho de ser hipócrita? Não sou hipócrita. Sou o que sou, ponto. O jogador em questão esteve o ano passado em minha casa a passar férias. Não tenho problema algum, pode voltar outra vez. Só tem de pagar a viagem. O pequeno almoço e almoço não há problema", disse o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Feirense, na qual falou mais sobre o clássico.