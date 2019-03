Cantona e pai de Neymar de cabeça perdida: amigos de Dani Alves impediram o pior

Já muito foi sendo dito sobre as confusões que se sucederem à derrota do PSG em casa com o Mancheste United (1-3) mas a cada dia novos factos são revelados. E são surpreendentes. Neymar entra em dois.

O brasileiro ficou na bancada - está a recuperar de lesão - mas no final teve de ser agarrado para não entrar no balneário do árbitro, irritado que estava com a decisão do VAR. Irritação que ficou bem clara na publicação que fez nas redes sociais.



Mas este não foi o único episódio. O pai de Neymar teve uma grande discussão com Cantona que obrigou à intervenção dos seguranças do Parque dos Príncipes. A RMC avança que o ex-jogador provocou o progenitor do avançado brasileiro e alguns amigos que o acompanhavam, valendo a intervenção do irmão de Marquinhos e amigos de Dani Alves.



Cantona ainda não reagiu sendo apenas público que esteve no balneário do Manchester United no final do jogo como mostra uma imagem que partilhou nas redes sociais.