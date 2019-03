O jogador do Vitória de Setúbal Nuno Pinto anunciou esta sexta-feira que venceu o linfoma anunciado em dezembro de 2018. Nas redes sociais, o defesa-esquerdo divulgou que "a batalha começou a ser derrotada"."É com enorme emoção, alegria que após cinco provas de fogo, a mais esperada notícia chegou ... A batalha começou a ser derrotada . O Pet (exame de contraste) que fiz esta semana, revelou que o linfoma desapareceu. No entanto, tenho que cumprir com a continuação dos tratamentos já agendados pelo IPO até ao fim (13 de junho). Contudo, cumprirei este protocolo ainda com mais contentamento . Resta-me agradecer a minha esposa, a força, o querer em me acompanhar constantemente e nunca me deixar cair. Brevemente voltarei a fazer o que mais gosto. CONTO CONVOSCO!" Foi assim que Nuno Pinto anunciou que os tratamentos a que se submeteu a um linfoma foram bem sucedidos.O lateral-esquerdo do V. Setúbal, de 32 anos, revelou em dezembro estar a lutar contra um linfoma, tendo esta sexta-feira publicado na sua página de Facebook a notícia mais esperada.