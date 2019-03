Lionel Messi de volta à seleção argentina

Lionel Messi, avançado do Barcelona, é a grande novidade nos convocados da seleção argentina para as próximas partidas internacionais, depois de ter renunciado à seleção após o Mundial 2018, na Rússia.Esta quinta-feira o selecionador Lionel Scaloni divulgou a lista de convocados, que inclui Messi, para os particulares contra a Venezuela e Marrocos. Jogos que servem de preparação para a Copa América, que este ano se disputa no Brasil, em junho.Na Copa América a Argentina vai defrontar a Colômbia, o Paraguai e o Qatar.