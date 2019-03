O Benfica levantou a ponta do véu sobre o que está a ser feito na sua casa do futebol e Pedro Marques, diretor-técnico da formação, vincou: "Queremos essencialmente formar jogadores estejam preparados para jogar sob pressão. Obviamente, o trabalho da relação com bola é essencial."



Tiago Pinto, diretor para o futebol, mostrou a 360S, uma máquina que os encarnados consideram uma mais-valia na formação dos jogadores. "É mais uma das ferramentas que temos no Caixa Futebol Campus, que serve para melhorar as habilidades técnicas dos nossos jogadores. As bolas saem de diferentes lugares, com diferentes velocidades, seguido de um jogo de cor. A ideia é receber bem, passar bem e pensar rápido. A partir daí, é possível trabalhar vários aspetos que acabam por acontecer no jogo."

Luís Filipe Vieira reforçou, em declarações ao magazine da Liga Europa, a intenção do Benfica em aproveitar ao máximo os jogadores que forma. O presidente dos encarnados tem dado o conta do sonho de ver o Benfica novamente campeão europeu e ainda em outubro passado frisou que em em poucos anos o plantel terá "80% a 90% dos jogadores" formados no Seixal."Quando me tornei presidente do Benfica, a estratégia foi pensar no que seria o Benfica do futuro. Inaugurámos o Caixa Futebol Campus sempre com o pensamento de formar jogadores com a nossa identidade. Queremos que a equipa do Benfica seja constituída à base do talento do Seixal, ou seja, jogadores produzidos no Caixa Futebol Campus, com identidade do clube", salientou o líder das águias.