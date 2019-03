Antigo presidente do Sporting fez uma publicação no Instagram, que embora não faça qualquer referência à expulsão de sócio do clube, tem uma mensagem que se pode enquadrar nesse âmbito.

"O que realmente importa: Ladi Di a Vaiana", comentou o antigo presidente do Sporting a propósito de uma imagem da filha Diana vestida no âmbito do Carnaval.



Em comunicado, o Sporting anunciou que Bruno de Carvalho, cuja presidência ficou marcada pelas agressões a jogadores e técnicos na academia de Alcochete, no fim da época 2017/18, cometeu 12 infrações disciplinares, relacionadas com as contas do clube, publicações nas redes sociais e a "obstaculização" da AG de destituição.



De acordo com o clube, o antigo líder leonino já foi notificado da decisão, podendo recorrer da expulsão para a Assembleia Geral, com efeito suspensivo e devolutivo, respetivamente. Conheça aqui os fundamentos da decisão.



A irmã de Bruno de Carvalho revelou que o ex-presidente do Sporting vai recorrer da expulsão de sócio do clube lisboeta, anunciada hoje pelo Conselho Fiscal e Disciplinar leonino, numa publicação na rede social Instagram.



"Bruno de Carvalho vai recorrer da prepotente expulsão e os sócios vão mobilizar-se para serem ouvidos e para ser possível recuperar o carisma, garra e vibração ao nosso SCP [Sporting Clube de Portugal]", indica a publicação de Alexandra Carvalho.



A irmã do antigo presidente do Sporting, que foi considerado culpado de 12 infrações disciplinares e expulso de associado, escreveu na sua conta pessoal no Instagram que "a golpada continua sob o lema 'Bruno és tu ou eu!'".