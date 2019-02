Bruno Lage, técnico do Benfica , confessou este domingo que gostava que os adeptos pudessem ver mais dos treinos da equipa. O treinador respondeu desta forma quando questionado sobre o que sente ao ver um comentador afeto ao FC Porto falar na necessidade de controlos antidoping à equipa das águias "Não sinto nada, é uma indiferença total. Concentro-me no meu trabalho e não tenho visto o que fazem os outros clubes, mas temos a preocupação de nos dias em que o treino é aberto à comunicação social de vos dar espaço, às vezes mais além dos 15 minutos, para sentirem a nossa forma de treinar e a intensidade", referiu o treinador em conferência de imprensa."Tenho muita pena de não ter mais tempo de treino, porque a jogar de três em três dias treinamos pouco e tenho pena de não ter mais possibilidades de abrir o treino para sócios e adeptos verem a atitude com que os jogadores treinam diariamente", acrescentou Lage.