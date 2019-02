"Tudo o que falou para a Academia já estava implementado, com orçamento aprovado. Tudo o que falou sobre a formação, já estava implementado. Os orçamentos já existiam para todas as áreas. Só ouvi mentiras nesta conferência de imprensa. É verdadeiramente inaudito que uma pessoa, que não é uma pessoa qualquer, que foi um dos golpistas do Sporting, venha agora pedir tempo às pessoas... mas foi Frederico Varandas uma das pessoas que mais fez para que a minha direção saísse do Sporting. Foi lamentável, enquanto sportinguista e enquanto ex-presidente. Não teve nenhuma palavra de apreço para os sportinguistas, apenas chavões. A única coisa que ficámos a saber é que Varandas não se engana quando diz rigor, competência e empenho, visto que dizer muito mais palavras do que estas não é fácil para Frederico Varandas", acusou Bruno de Carvalho.



"Varandas esqueceu-se de dizer que nós fizemos campos novos na academia. Esqueceu-se de dizer que fizemos a reestruturação elétrica em toda a academia, esqueceu-se de dizer que fizemos obras de manutenção na cobertura do estádio. Nos quartos dos miúdos foram feitas obras e está tudo restaurado. Ao rirem-se do sucedido em maio [ataque à Academia de Alcochete] foram capazes de derrubar uma direção que, essa sim, estava a fazer um projeto para os sportinguistas, e que estava a provocar cada vez mais alegria aos sportinguistas."

Bruno de Carvalho já reagiu à conferência de imprensa de Frederico Varandas, sobre a situação do Sporting , com um duro ataque ao atual presidente dos leões."Nunca vi uma conferência de imprensa tão lamechas e autofágica. Levou o tempo todo a dizer mal do clube, dos funcionários, do software... parece que voltámos a 2011/2012. E pela primeira vez oiço um presidente de clube dizer com orgulho que tinha menos sócios"