Dirigente "azul e branco" critica lances sobre Danilo e Corona.

Francisco J. Marques voltou a criticar os adversários pela agressividade excessiva que estes têm apresentado num passado recente, pegando no caso da lesão de Danilo, diante do V. Setúbal, para ilustrar o argumento. De acordo com o diretor de comunicação do FC Porto, as equipas que defrontam os azuis e brancos deixam entreaberta uma possível "intencionalidade em ferir", algo que levanta suspeitas de "possíveis pagamentos".



"No lance do Danilo, o jogador não vai sequer à bola, quase que deixa transparecer que há intencionalidade em diminuir os nossos jogadores. O Danilo teve uma lesão grave na época passada e desde que voltou tem sofrido sucessivas entradas duras. Parece que há intencionalidade em ferir. E se há um clube que é capaz de violar o sistema informático de justiça, que é suspeito de prometer prémios para as equipas ganharem ou empatarem com os rivais, que é suspeita de pagar para vencer, eu também posso levantar suspeitas que podem estar a haver pagamentos para o que está a acontecer", começou por dizer o dirigente azul e branco, antes de apontar o dedo ao V. Setúbal e àquilo que considerou ser "dureza extrema".



"O Corona, por exemplo, sofreu muitas faltas que ultrapassam a agressividade normal num jogo, que roçam a violência. Estamos a entrar na fase das decisões e tem-se notado um crescimento deste tipo de situações. Perdemos um jogador para o Tondela, com o Soares a ver o quinto amarelo por reagir a uma entrada dura. Há uma atitude de extrema agressividade do jogador do V. Setúbal. Há muitas maneiras de condicionar um clube, há as razoáveis e legais e as que ultrapassam o normal. É o que está a acontecer. A 1ª parte do V. Setúbal foi de uma dureza extrema", concluiu.