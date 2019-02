Antigo presidente do Sporting deu uma entrevista a Cristina Ferreira.

Bruno de Carvalho foi esta segunda-feira entrevistado por Cristina Ferreira, na SIC, afirmando mais uma vez que no seu livro relata "factos", entre os quais vários relacionados com Jorge Jesus.



O antigo treinador do Sporting regressou a Portugal no domingo, escusando-se a comentar os episódios relatados por Bruno de Carvalho Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência, mas deixou indireta: "Se tiver de falar da minha passagem pelo Sporting, não escrevo um livro, escrevo 20 livros."



Bruno de Carvalho respondeu esta segunda-feira: "Tem toda a razão, mas primeiro tem de encontrar editora que publique um livro só com uma palavra: eu. Que é o que sabe dizer. E depois mais 19 com erratas."