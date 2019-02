Costinha gostou bastante da resposta que os jogadores do Nacional deram este sábado, na goleada (4-0) aplicada ao Feirense uma semana depois do descalabrado na Luz (10-0). O técnico dos insulares aproveitou para defender os seus pupilos das críticas que receberam após essa partida com o Benfica."Foi uma boa resposta da minha equipa, os meus parabéns também aos sócios e adeptos do Nacional, que puxaram pela equipa. Uma palavra especial para os meus atletas, grandes profissionais, tiveram um dia não na semana passada e hoje deram uma grande resposta. Dedicamos esta vitória às nossas famílias, que tanto sofreram no último jogo. Mas ganhámos apenas três pontos e não podemos pensar que está tudo feito. (...) A equipa deu uma resposta cabal, deu uma resposta muito boa a quem disse que esta era uma equipa de vendidos. Eu não treino vendidos, tenho grandes profissionais e homens. Deviam ter vergonha da forma como falaram dos meus jogadores. Esses ganham à conta do futebol e nunca fizeram nada pela modalidade. É pelos jogadores que estou satisfeito", referiu Costinha à Sport TV.