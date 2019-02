Bruno de Carvalho diz que Ricciardi lhe pediu perdão de joelhos

Bruno de Carvalho adianta que o administrador do BES que trabalhou com o Sporting foi Joaquim Góis e garante sobre Ricciardi: "Era uma das pessoas que queriam que caíssemos pouco tempo depois de termos tomado posse". E prossegue: "Não tenho dúvidas de que, mesmo depois de alcançarmos a reestruturaçãp, ele não era muito favorável. Passados uns meses, porém, parecia ter mudado de opinião e confessava estava rendido ao nosso trabalho."



Aliás, na sequência desse alegado arrependimento de Ricciardi, Bruno de Carvalho conta um episódio curioso. "Vivi uma história bizarra com ele. Estávamos a sala da direção em Alvalade, com a porta aberta, a falar normalmente. De repente põe-se de joelhos à minha frente e agarra-me as pernas", escreve o antigo líder leonino.



"'Perdoe-me, perdoe-me. Estava tão enganado ao longo destes últimos 20 anos. Cometemos tantos erros. Obrigado por tudo o que está a fazer pelo Sporting'", terá dito Ricciardi, segundo Bruno de Carvalho. "Fiquei atónito com aquela reação: 'Oh homem, está tudo perdoado, mas por favor, levante-se do chão. Passa aqui alguém, veem-no de joelhos e ainda ficam a pensar outra coisa. Largue-me as pernas por favor.' E ele lá se levantou e parou com aquela figura."



"Quem é que imagina um homem como Ricciardi, de joelhos, a pedir desculpa? Mas é uma realidade, venha ele desmentir ou não", prossegue o texto.



Bruno de Carvalho adianta que mais tarde perdeu o apoio de Ricciardi porque não quis renovar o contrato de Jorge Jesus. "A verdade é que ele e o Jorge passavam muito tempo juntos. Em muitos almoços. Eram amigos."



O antigo líder leonino conta ainda que os problemas com Ricciardi começaram a surgir na altura em que Bruno e a mulher passavam muito tempo no hospital, devido à gravidez de risco de Joana Ornelas. "Num desses dias fui brindado com umas declarações de Ricciardi à comunicação social, em que me lançou fortes ataques, dizendo que eu deveria abandonar a presidência do Sporting. Este era o mesmo homem que se tinha ajoelhado tempos antes perante mim. O mesmo homem que me fazia rasgados elogios."

Bruno de Carvalho dedicou uma parte do seu livro 'Sem Filtro - As histórias dos Bastidores da Minha Presidência' - a José Maria Ricciardi, ex-presidente do Banco Espírito Santo Investimento (BESI), conhecido sócio sportinguista e candidato às últimas eleições do Sporting , ganhas por Frederico Varandas. O excerto é publicado esta quinta-feira pela revista 'Visão'.Na obra, que vai para as bancas esta sexta-feira, Bruno de Carvalho garante que Ricciardi "não teve qualquer influência na reestruturação" que o Sporting alcançou com a banca. "Esteve em algumas reuniões, a meu pedido, mas manifestou sempre grande desconhecimento dos assuntos que estávamos a debater", escreve o antigo presidente. "A ideia de ter ajudado o Sporting nesses assuntos não é real, embora ele nunca tenha mostrado problema algum em ficar com esse rótulo".