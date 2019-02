Apoiantes do Southampton foram presos no estádio e o clube promete que os vai banir.

Dois adeptos do Southampton foram detidos este sábado no estádio do clube inglês por fazerem gestos para os adeptos do Cardiff a imitar um avião, em referência ao acidente que matou Emiliano Sala.



O caso aconteceu no jogo que opôs as duas equipas no Estádio de St. Mary, em Southampton, naquele que foi o primeiro jogo da equipa galesa depois da tragédia com o jogador argentino, que morreu quando viajava de Nantes para Cardiff.



O Southampton já veio repudiar a atitude e diz que vai banir os dois adeptos de voltarem a entrar no estádio.



A cena foi filmada por adeptos na bancada, que insultam violentamente, um dos homens que abre os braços em forma de avião.





Keep an eye on the bloke in the middle, making plane expressions just two days after the Emiliano Sala confirmation, glad to say they both got ejected but had to shame them #CCFC #SOUCAR pic.twitter.com/nF57gpFMDh — (@ccfcben) February 9, 2019





A conta no twitter da força policial Hampshire Police's Football United expressa o seu desencanto pela atitude dos adeptos.





Sad to say more than one arrest today of Saints fans for appalling gestures towards Cardiff fans, we will be working closely with @SouthamptonFC to prevent this behaviour at football. #SaintsFC @CardiffCityFC @swp_ccfc @CardiffCitySLO — SaintsfcCop (@SaintsfcCop) February 9, 2019

O gesto ignóbil contraria o ambiente em que se viveu o jogo, com Sala a ser homenageado antes da partida. Os jogadores do Cardiff aqueceram com t-shirts com a cara do jogador argentino e o minuto de silêncio foi cumprido com toda a serenidade em Southampton, pelos adeptos de ambas as equipas. Os galeses acabaram por ganhar o jogo por 2-1.