Diretor de clube convida jogadores a drogarem-se e plantel demite-se em Serpa

Equipa tem salários em atraso. Treinador também abandona o cargo.

O treinador do FC Serpa, José Luís Prazeres, a equipa técnica e 13 jogadores abandonaram o clube. Em causa está o facto de um dos diretores do clube ter convidado os jogadores a drogarem-se no próximo jogo da Taça de Honra da 1ª Divisão Distrital de Beja.



