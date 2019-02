Autocarros de equipa e adeptos do Valongo foram apedrejados

Já depois da partida, na A11, um autocarro de adeptos que regressava do jogo também foi apedrejado, mas a PSP desconhece a existência de feridos.



O Óquei Barcelos venceu o Valongo por 4-0 na jornada 15 do campeonato nacional.



Ao nosso jornal, Miguel Pinto, vice-presidente do Valongo, confirmou os atos de violência ocorridos contra a sua equipa, revelando que o apedrejamento ao autocarro dos adeptos provocou, para além de "um grande susto", lesões em dois deles. "Um no olho e outro levou pontos na cabeça", tendo sido ambos assistidos no hospital.



"Esta escalada de violência esté a subir e não sei onde pode parar...



Notícia atualizada às 17:37 horas

O jogo de sábado entre o Óquei de Barcelos e o Valongo ficou marcado por incidentes antes e depois do encontro, com o apedrejamento do autocarro da equipa visitante bem como de outro autocarro, este de adeptos.Ricardo Amaral, oficial de serviço do Comando Distrital da PSP de Braga, confirmou aque o veículo onde seguia a equipa do Valongo foi atingido já na cidade de Barcelos, quando se encaminhava para o pavilhão, resultando apenas danos materiais.