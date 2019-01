O treinador português esteve em reunião com responsáveis do Al Hilal para decidir o seu futuro no clube árabe.

Jorge Jesus foi despedido do comando técnico do Al Hilal, apurou o Record. O treinador português esteve esta tarde reunido com os dirigentes do clube saudita, que deram guia de marcha a JJ. Em causa está o facto de o emblema de Riade pretender um projeto a longo prazo.



No último fim de semana, correram rumores de que o técnico português iria deixar o clube mas os mesmos foram de pronto desmentidos pelas duas partes.



Porém, como o jornal Record deu conta nesse dia, existe há já algum tempo uma certa tensão entre timoneiro e responsáveis do emblema de Riade. Estes pretendiam uma resposta conclusiva de JJ relativamente ao seu futuro.Neste momento, o Al Hilal lidera o campeonato local, com 40 pontos, mais três do que o rival Al Nassr , agora orientado por Rui Vitória