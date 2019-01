Thierry Henry suspenso das funções de treinador principal do Monaco

O Monaco anunciou em comunicado que suspendeu Thierry Henry das funções de treinador, enquanto aguarda ainda por uma decisão final relativamente à situação do sucessor de Leonardo Jardim. Franck Passi, um dos adjuntos, assume para já o cargo de técnico principal.O antigo internacional francês, de 41 anos, durou assim apenas três meses no cargo, tendo ganho somente 4 jogos num total de 20 disputados, em que foi derrotado 11 vezes.Henry, que contava com um português na sua equipa, João Tralhão, foi nomeado a 13 de outubro e falhou na missão de recuperar a equipa, que continua na senda dos maus resultados, sendo penúltima no campeonato - acaba de perder em casa com o Estrasburgo, por 5-1, e foi eliminada da Taça de França pelo Metz, da segunda divisão, com quem perdeu por 3-1.