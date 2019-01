Alano Silva é um dos suspeitos de ter participado ativamente nos crimes de 15 de maio.

Alano Silva, braço direito do chefe da Juve Leo, Mustafá, e um dos suspeitos de ter participado ativamente nos crimes de 15 de maio, com a invasão ao centro de estágios de Alcochete e agressões a jogadores e elementos da equipa técnica, conseguiu escapar à primeira operação da GNR, quando foram feitos 23 detidos, tendo fugido para Angola.



Foi já esta semana localizado e detido naquele país, apurou o CM, com base no mandado de detenção internacional emitido pelo DIAP de Lisboa – e deverá ali responder, num processo autónomo, por todos os crimes, pelos quais já estão acusados os outros 44 arguidos, entre os quais Bruno de Carvalho.



Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.