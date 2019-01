Avião privado que transportava Emiliano Sala desapareceu

Jogador tinha assinado pelo Cardiff e ia apresentar-se no seu novo clube para treinar

O avião privado que transportava o avançado argentino Emiliano Sala para Cardiff, no País de Gales, desapareceu dos radares segunda-feira à noite e os responsáveis do clube temem o pior.



Segundo o L'Équipe, o jogador despediu-se dos companheiros do Nantes ontem e embarcou num voo privado rumo a Cardiff, onde devia ter chegado por volta das 22 horas locais. O último contacto feito pela aeronave aconteceu por volta das 20 horas.



Foi lançada uma operação de socorro com dois helicópteros e vários barcos na área de Guernsey-Alderney, no canal da Mancha, com vista a rastrear o avião que transportava mais duas pessoas, além do jogador.



O avançado de 28 anos viajava de Nantes, onde jogou até este mês, antes de a equipa da Premier Legue garantir a sua contratação por 17 milhões de euros.



Sala, que recusou uma megaproposta da China para se comprometer por três anos e meio com o Cardiff, assinou o contrato, regressou a França e devia apresentar-se no Cardiff City esta terça-feira, para treinar.



O argentino iniciou a sua carreira profissional como jogador nas distritais de Portalegre na época de 2009/2010, pelo FC Crato. O clube alentejano aproveitou as redes sociais, no passado sábado, para desejar sorte a Sala na sua nova aventura no futebol inglês.



