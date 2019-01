O bate-boca entre Francisco J. Marques e o Benfica por causa do lance entre Pizzi e Guedes conheceu, esta segunda-feira, um novo capítulo, com o Diretor de Comunicação do FC Porto a atirar-se ao rival e àquilo que considerou a "verdade da mentira".Em duas publicações distintas no Twitter, o dirigente azul e branco colocou os vários frames do episódio em causa e recordou o caso de Brahimi, negando, pelo meio, qualquer queixa contra o médio das águias.Para além disso, Francisco J. Marques acusou ainda o Benfica de incoerência e manipulação.