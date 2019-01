Treinador diz que não fala do mercado de transferências mas não deixa de fazer constatação.

Marcel Keizer já se tinha queixado do pesado calendário que o Sporting terá nos próximos tempos e esta sexta-feira, na antevisão à partida com o Moreirense, o técnico holandês voltou a abordar o tema. Embora se recusasse a falar de transferências, não deixou de constatar que os leões vão precisar de um plantel extenso para responder da melhor forma ao que aí vem.



Moreirense

"Temos de jogar bom futebol, eles têm uma boa equipa, que joga bem, que defende bem, é muito compacta e dá poucos espaços. Espero um jogo difícil, mas será um desafio para o qual estamos preparados."



Ilori e mercado

"Queremos estar o mais fortes possível, se houver uma oportunidade vamos aproveitar. Mas não depende de mim, vamos ver o que acontece."



Equipa a transferências

"Não posso dizer nada da equipa para amanhã. Transferências? Vamos ver o que acontece. Espero que os jogadores fiquem e se houver oportunidade vamos fazer algo, mas é a única coisa que posso dizer sobre isso."



Plantel

"Temos de pensar na nossa equipa e vamos ver o que acontece. Não me compete dizer isso se vamos contratar ou não, os jogadores estão a treinar, estão bem, a equipa jogou bem da última vez. Precisamos de bons jogadores porque teremos muitos jogos"



Perder jogadores para o Sp. Braga

"Não posso falar da equipa para amanhã, mas sabemos dos cartões amarelos. Amanhã vamos ter um jogo difícil, por isso vamos jogar e não pensaremos em cartões amarelos."



Reforços

"Precisamos de uma equipa grande para estes dois meses, teremos muitos jogos. Mas não posso dizer nada transferências. Vamos ter jogos a cada dois, três ou quatro dias, é uma tarefa difícil para equipa. Até agora têm estado bem."



Número de golos tem diminuído

"Estou aqui há pouco mais de dois meses, para construir uma equipa é preciso uns dois anos. Em dois meses não se pode esperar que os jogadores façam tudo o que o treinador quer, tem de ser passo a passo. Eles têm estado bem. Mas em última instância o que interessa é marcar, marcámos dois no último jogo, podíamos ter feito mais. Defender também é importante, mas ganhar é o mais importante, independentemente dos golos que se marca ou se sofre."



Doumbia

"Esteve duas vezes no campo. Ele vem de viagens, fez muitas viagens nos últimos dias. Não joga desde meados de dezembro e queremos pô-lo em forma o mais rapidamente possível. Depois logo se vê o que acontece."