Oficial: Doumbia confirmado no Sporting

O Sporting confirmou esta quarta-feira, através de comunicado emitido no seu site oficial, ter alcançado acordo com os russos do FC Akhmat Grozny para a contratação do médio costa marfinense Idrissa Doumbia. De acordo com a nota dos "leões", o médio defensivo de 20 anos assinou um contrato válido até final da temporada 2023/24, ficando blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.



(em atualização)