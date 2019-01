Hugo Miguel é o árbitro do Sporting-FC Porto

Hugo Miguel, da associação de Lisboa, vai dirigir esta tarde o encontro entre o Sporting e o FC Porto, da 17.ª jornada da Liga NOS, de acordo com informação publicada no site da Liga de clubes.O lisboeta vai ser assistido por Ricardo Santos e Bruno Trindade, com Tiago Martins, também da associação de Lisboa, a ser o videoárbitro.O Sporting, quarto classificado, com 34 pontos, recebe hoje, às 15H30, o FC Porto, líder, com 42.