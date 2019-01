Gregg Popovich torna-se o terceiro treinador com mais vitórias na NBA

O técnico Gregg Popovich tornou-se na segunda-feira o terceiro treinador com mais vitórias na liga norte-americana de basquetebol (NBA), depois do triunfo dos San Antonio Spurs sobre os Detroit Pistons (119-107).DeMar DeRozan, com 26 pontos (nove assistências e sete ressaltos), contribuiu em parte para que Popovich conseguisse a marca de 1.221 vitórias na mais importante liga de basquetebol do mundo.Gregg Popovich, que está ao serviço dos Spurs desde 1996, partilha o terceiro lugar de técnico mais vitorioso em igualdade com Jerry Sloan, e tem à sua frente Lenny Wilkens (1332) e Don Nelson (1335).