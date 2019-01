A decisão partiu do treinador, garante. Luís Filipe Vieira acrescentou ainda que "as pessoas ainda vão ter muitas saudades" de Rui Vitória.

"Rui, um abraço para ti. Estamos juntos. Saiu porque considerámos que não era solução para o Benfica. Colocou o lugar à disposição e concordámos. A saída foi pacífica", disse em entrevista a Cristina Ferreira, que estreou o 'Programa da Cristina' na SIC.



Rui Vitória saiu do Benfica após a derrota com o Portimonense, tendo sido substituído interinamente por Bruno Lage, que já orientou a equipa frente ao Rio Ave [triunfo por 4-2].



"Já conheço Bruno Lage há muito. Haverá uma decisão final para a próxima semana", garantiu Vieira, sublinhando: "no Benfica nunca há passagens."