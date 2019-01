Presidente do Benfica garante que não precisa "de dar provas a ninguém da obra feita". Luís Filipe Vieira esteve n'O Programa da Cristina.

Luís Filipe Vieira já reagiu ao pedido das claques para que se demita, feito domingo no Rio Ave-Benfica (2-4).



"Gritam o meu nome de uma forma que não deviam. Magoou-me", disse o presidente do Benfica em entrevista a Cristina Ferreira. "Não preciso de dar provas a ninguém da obra feita", acrescentou.



O Benfica regressou às vitórias em jogos a contar para o campeonato, depois de ter perdido, na jornada anterior, diante do Portimonense, e a equipa foi mesmo muito aplaudida no final do jogo pelos quase 50 mil espectadores presentes nas bancadas do Estádio da Luz. Mas essa fase acabou por ficar marcada por um episódio entre os No Name Boys, presentes no topo sul, e o presidente Luís Filipe Vieira. Enquanto os jogadores ainda permaneciam no centro do relvado – Bruno Lage, por exemplo, já estava a chegar ao túnel de acesso ao balneário –, a claque encarnada começou a cantar bem alto: "Só falta o Vieira, só falta o Vieira!".



Ficou implícito, nesta manifestação de desagrado para com o líder máximo do clube, que, mesmo depois do primeiro triunfo após a saída de Rui Vitória, esta franja de adeptos pede também o adeus do presidente benfiquista, cujo mandato vigora até 2020.