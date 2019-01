Rui Gomes da Silva desafia Vieira a pedir eleições antecipadas

"Conhecendo-o, não vai tentar eleições antecipadas. Gostava muito de ir. Faço desafio público, mas com três condições: debates com candidatos; controlo dos meios financeiros das campanhas e que o voto não fosse eletrónico. O voto tem de ser a expressão máxima dos sócios e não pode haver nenhuma dúvida sobre a expressão do voto dos sócios em relação a qualquer controlo do voto eletrónico. Se viesse a público, seria uma campanha extraordinária. Mas presumo que não queiram estas condições. Estou já a dizer, mas quero estas três condições. Mesmo assim, vou lá na mesma sem elas, porque o projeto de Vieira já se esgotou, não tem condições para continuar, como se vai provar nos próximos tempos."

Em entrevista à CMTV, Rui Gomes da Silva lançou um desafio a Luís Filipe Vieira para que este convoque eleições antecipadas, para as quais se compromete a concorrer caso sejam no imediato cumpridas três condições. Ainda assim, o comentador televisivo admite que, conhecendo o presidente do Benfica, entende que este não irá aceitar o seu repto."Se estivesse na posição dele, teria pedido eleições antecipadas. Mas ele está refém de não ir a eleições antecipadas. Tem pouca disponibilidade para pensar muito para além dos seus próprios interesses e para pensar em futebol e dar o corpo às balas. Por isso é que no Benfica, em vez de ser palco de defesa de quem lá está, as pessoas se refugiam. O que é que aconteceu depois das derrotas? Praticamente ninguém aparece. O porta-voz inventado pela direção há pouco tempo aparecia só depois das vitórias. O problema é que as pessoas terão pouca disponibilidade para dar a cara."