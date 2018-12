O Sporting anunciou esta quinta-feira a transferência de Marcelo para o Chicago Fire, tal como Record já havia anunciado "A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo para a transferência definitiva do jogador Marcelo Ferreira para o Chicago Fire, clube que milita na MLS. A Marcelo Ferreira, a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD agradece todos os serviços prestados e deseja os maiores sucessos pessoais e profissionais", pode ler-se num comunicado emitido pelos leões.De resto, o jogador já se despediu do clube leonino: "Queria agradecer a todos pelo tempo que me acolheram aqui. A partir de agora serei mais um a torcer na bancada".