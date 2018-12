Cristiano Ronaldo condena insultos racistas a Koulibaly

Jogador português partilhou uma mensagem no Instagram. Koulibaly foi alvo de insultos por parte de adeptos do Inter.

Depois do que sucedeu no Inter-Nápoles, com Kalidou Koulibaly a ser alvo de insultos racistas por parte dos adeptos da equipa da casa, Cristiano Ronaldo associou-se à onda de protestos em Itália e fez uma publicação no Instagram, onde condenou o sucedido.



"No Mundo e no futebol desejo sempre educação e respeito. Não ao racismo ou a qualquer ofensa e discriminação", escreveu o craque português da Juventus, em italiano, partilhando ainda uma foto sua ao lado de Koulibaly.





Carlo Ancelotti, o treinador do Nápoles, prometeu que os seus jogadores abandonarão o campo se se repetirem os abusos verbais sofridos por Kalidou Koulibaly. O Nápoles perdeu por 1-0 contra o Inter em San Siro.Segundo o treinador, o Nápoles pediu três vezes que o jogo parasse, face aos insultos sofridos por Koulibaly, vindos das bancadas."Para a próxima paramos de jogar e deixamos o campo, mesmo se tivermos que perder o jogo", afirmou Ancelotti. "Estou infeliz porque pedimos três vezes a suspensão do jogo devido aos cânticos racistas contra Koulibaly. O rapaz estava no limite, é um futebolista educado que foi atingido... O que aconteceu hoje foi mau, não só para nós mas também para o futebol italiano."