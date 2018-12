Em entrevista à Sport TV, Jorge Jesus elogiou Sérgio Conceição e aconselhou o técnico portista a conquistar tudo em Portugal, aproveitando o facto de ele estar Arábia Saudita. Este sábado, Sérgio Conceição respondeu a JJ, de quem é amigo.

"Temos trabalhado de forma muito ambiciosa e determinada. Temos uma equipa muito competitiva e se calhar até podemos ganhar a Champions asiática", disse o treinador portista em conferência de imprensa.



O que disse Jesus

"Sei que ele quer vencer as quatro provas em Portugal. Este é um bom ano para isso, porque eu não estou em Portugal", gracejou o treinador do Al-Hilal, que deixou elogios a Conceição.



"Conheço o carácter e a paixão dele pelo jogo. Um dos princípios que tens de ter na vida, em qualquer atividade, é a paixão. Ele tem. É um líder que não foi fabricado, está no seu ADN. Portanto, tem de continuar a fazer o seu projeto", defendeu JJ, que distinguiu os três grandes quando falou na questão da luta pelo campeonato nacional.



A propósito destes elogios, Conceição referiu este sábado: Divirto-me sempre a ouvir o Jesus, sou amigo dele. Por detrás daquela forma de ser e de estar está uma pessoa engraçada, simpática. Quis criar mais responsabilidade? Não sei, não falei com ele mas sei que disse isso de uma forma genuína".